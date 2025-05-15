Убивают медленно, словно яд: как распознать токсичного человека

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И как защититься от его манипуляций?

Акцент на негативе, сарказм и отсутствие чувства юмора — главные признаки токсичного человека. Об этом рассказала практикующий психолог Елизавета Лазарева в беседе с Lenta.ru.

Если после разговора с кем-то вы испытываете стресс, усталость, вину или раздражение, то это и есть верный признак, что вы общаетесь с токсичным человеком, говорит психолог.

Лазарева отметила, что такие люди видят мир в черных тонах. Такие люди говорят только о плохом, а все позитивные моменты игнорируются.

Кроме того, ядовитые люди любят ехидничать, а не искать общие точки соприкосновения с собеседниками. Они часто высмеивают других, но если им самим ответить колко, то они обижаются.

Подозрительность и мнительность — тоже признак токсичности. Такие люди все время ищут в словах и действиях других негативный подтекст. Они долго носят в себе обиды, даже если на самом деле их никто не хотел задеть.

Психолог добавила, что манипуляции также играют важную роль в поведении токсиков.

«Они играют на чувствах других, чтобы добиться своего. Осознанно или нет, но они умело внушают вину или вызывают жалость. Их цель — подчинить и сделать удобным для себя», — пояснила Лазарева.

Они также любят обесценивать чувства других и ведут себя двулично: при всех они дружелюбны, а за спиной критикуют и обсуждают. Такие личности, как правило, собирают вокруг себя целую «свиту», которая будет их поддерживать и решать их проблемы. По сути, они выполняют роль их доноров.

«Они используют позицию жертвы. Токсичные люди всегда страдают. Это помогает им вызывать жалость у окружающих и избегать ответственности», — говорит Лазарева.

Чтобы защитить себя от подобного поведения со стороны другого человека, эксперт советует выстроить четкие личные границы. Никогда не поддавайтесь их манипуляциям и чувству вины из-за этого.

Общение с неприятными людьми оказывает со временем большое негативное воздействие на человека — словно яд, поэтому такие контакты лучше, во возможности, сократить.

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