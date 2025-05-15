Лекарства и еда под ногами: какую пользу здоровью приносят дикоросы

Фото: 5-tv.ru

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Чтобы получить максимальный эффект, важно собирать ихправильно.

Крапиву, одуванчик и мокрицу можно не просто употреблять в пищу, но и лечить с их помощью некоторые заболевания. О том, чем полезны для здоровья дикие растения и как их правильно собирать, рассказала информационному агентству URA.RU диетолог Дарья Русакова.

По словам эксперта, ряд дикоросов не только съедобен для человека, но и даже полезен. Например, крапива богата витаминами А и С, а также железом, кальцием, калием, магнием, гистамином, серотонином, ацетилхолином и муравьиной кислотой. Кроме того, благодаря витамину К она помогает останавливать кровотечения и обладает мочегонными свойствами. Последнее особенно полезно при ревматизме и прочих заболеваниях, задерживающих жидкость в организме.

Одуванчик применяют при лечении желчевыводящих путей, нарушениях аппетита, проблемах с обменом веществ и сахарном диабете. В состав этого растения входят витамины B2, C, E, кальций, калий, железо и цинк. А еще он содержит природный пребиотик — инулин, он улучшает микрофлору кишечника. Употреблять можно и корни, и листья, и цветы, уточнила диетолог.

Дикий щавель также оказывает положительное действие на работу желудочно-кишечного тракта, а еще помогает при весенней усталости и укрепляет иммунную систему.

«Листья и корни щавеля применяют при запорах, диарее, заболеваниях печени и даже диабете. Щавель обладает противовоспалительными свойствами и помогает очищению организма», — заметила Русакова.

В нем содержится фолиевае и щавелевая кислоты, каротин, железо, магний, калий, флавоноиды и витамин С.

Однако тем, у кого есть заболевания почек или склонность к образованию камней, с этим растением стоит быть осторожными.

А вот сныть является мощным седативным, антисептическим и противогрибковым средством, уверяет специалист. Ее используют при лечении воспалений, отеков, кроме того, при проблемах с суставами ее применяют как обезболивающие.

В сныти много каротиноидов, кальция, магния, железа, марганца, фитонциды и витамина С.

Мокрица также обладает обезболивающим свойством. Коме того, ее применяю при варикозе, атеросклерозе, заболеваниях сосудов и снижении давления. Также мокрица — это противовоспалительное и мочегонное средство, способствующее очищению сосудов и восстановлению тканей.

«Собирать растения нужно утром, когда они максимально насыщены влагой и еще не перегреты солнцем. Лучше выбирать молодые побеги и верхушки — в них больше витаминов и активных веществ», — подчеркнула Русакова.

Она не советует употреблять травы, которые растут у автомобильных и железных дорог, а также промышленных зон.

Перед приготовлением растения необходимо тщательно промыть. А дальше все индивидуально, какие-то травы нужно вымачивать, какие-то — нет, некоторые лучше употреблять в сыром виде, другие нужно подвергать термической обработке.

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