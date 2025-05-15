«Притягивает лишь приспособленцев»: эксперт дала совет незамужней Волочковой

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Специалист описала идеального мужчину для знаменитой балерины.

Заслуженной артистке России Анастасии Волочковой нужен мужчина не из ее тусовки. Об этом изданию «Страсти» заявила сваха Анна Осипова.

По ее словам, балерине нужен партнер, который обладает мудростью и станет для экс-примы Большого театра своеобразеенпримером. Такой человек подтолкнет ее к положительным изменениям. Однако искать его следует не в обычном кругу общения Волочковой.

«А пока она притягивает к себе лишь хейт и приспособленцев. Нужно самой наполниться добром, и только в этом случае ей встретится достойный мужчина. Ведь подобное притягивает подобное», — подчеркнула Осипова.

Сваха также уверена, что Анастасии не хватает внутренней гармонии, зато в артистке много недоверия к миру. Все это и мешает балерине обрести женское счастье. Внутренний конфликт, по мнению Осиповой, заставляет Волочкову попадать в скандальные ситуации, которые зачастую затмевают ее «блистательные» карьерные достижения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Волочкова не виделась с дочерью после свадьбы за десять миллионов рублей.