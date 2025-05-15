«Скажу честно»: Авербух объяснился за скандальные слова об Арзамасовой

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; Telegram/Илья Авербух/averbukh_ilya; 5-tv.ru

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Фраза спортсмена не на шутку напугала подписчиков.

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух извинился за слои слова, сказанные в адрес жены актрисы Лизы Арзамасовой, что 15 лет — это не ребенок, а женщина. Фигурист обратился к подписчикам в своем Telegram-канале.

На днях спортсмен в интервью произнес фразу, которая вызвала волну критики и тревоги. Позднее он понял, что формулировка действительно оказалась очень странной — и двусмысленной.

«В интервью я сказал, что 15 лет — это уже не ребенок, что это женщина, и у нее все было. Скажу честно, я не представлял, насколько опасной может быть даже одна фраза, если она звучит без точных рамок и ответственности. Я сказал безответственную глупость», — ответил он.

Как отметил Авербух, он не имел в виду никакого сексуального подтекста. И таким образом заслуженный мастер спорта РФ хотел донести, что Арзамасова в свои 15 лет была интересной и самостоятельной личностью, которая могла много трудиться и ставить цели.

«И говоря про „женщину в 15 лет“, я все-таки имел в виду не человека, а — как бы это криво ни звучало — участника шоу, который сможет транслировать чувства и эмоции на льду. „У нее все уже было“ — я имел в виду не скабрезности, а именно содержание. У нее уже был большой актерский опыт, большая узнаваемость, большая популярность, умение перевоплощаться. Честно, не знаю, почему я сказал именно так», — подчеркнул фигурист.

По его словам, эта формулировка была необдуманной и сказана из-за усталости. При этом ответственности с себя Авербух не снимает. И ему искренне жаль, что такая фраза была вставлена рядом именем жены. Актрису же он сердечно благодарит за поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что психолог объяснила слова Авербуха о 15-летней Арзамасовой.