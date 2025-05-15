Умер один из создателей водородной бомбы Ричард Гарвин

Фото: www.globallookpress.com/Cheriss May

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Ученому было 97 лет.

Американский физик и один из первых создателей водородной бомбы Ричард Лоуренс Гарвин ушел из жизни на 98 году жизни. Об стало известно из сообщения газеты The New York Times.

Ученый скончался во вторник, 13 мая, будучи в собственном доме в городе Скарсдейл, штат Нью-Йорк.

Родился Ричард Гарвин в 1928 году на северо-востоке США в Кливленде, штат Огайо. В возрасте 21 года он защитил докторскую диссертацию. Его руководителем был физик Энрико Ферми — создатель первого в мире ядерного реактора. Уже в 23 года Гарвин совместно с коллегами собрал водородную бомбу, аналогов которой еще не было.

В последующие десятилетия Гарвин в качестве советника по вопросам науки и ядерной безопасности выступал при многих президентах Соединенных Штатов — от Дуайта Дэвида Эйзенхауэра до Билла Клинтона.

Ричард Лоуренс Гарвин был автором более 500 научных работ и 47 патентов. В 2003 году ему вручили Национальную научную медаль США.

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