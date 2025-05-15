Кризис туристов: в России начался дефицит долларов нового образца

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Современные купюры с усиленной защитой почти не найти, а старые не принимают за границей.

В России дефицит долларов. Речь о купюрах нового образца, тех, что сейчас в обращении в большинстве других стран. Они лучше защищены от подделок, и весь мир сейчас переходит именно на них. Вот только в российских банках их почти невозможно найти, а где есть, продают втридорога с огромной комиссией. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев прошелся по столичным банкам и сам в этом убедился.

В России с укреплением рубля возник спрос на заграничные поездки и, как следствие, на иностранные деньги — их сметают подчистую. Без хрустящих заграничных купюр сложновато даже на популярных курортах вроде Турции и Таиланда. Но абы какие, например, доллары брать нельзя. Есть старые до 2009 года выпуска и новые. Последние — сине-бежевого цвета с металлизированной полосой, лучше защищены от подделок.

«И вот, вооружившись всеми этими знаниями, наша съемочная группа отправилась в обменник и выяснила, что, оказывается, процесс купли-продажи этих бумажек, он на самом деле довольно сложный. Где-то за год выпуска этого доллара берут комиссию, где-то — обращают очень пристальное внимание на их качество и состояние. И вообще, это как уравнение со многими неизвестными», — рассказал корреспондент.

Банки кинулись зарабатывать на ажиотаже. Новые купюры продают дороже и покупают, и покупают тоже охотнее. А комиссии 3–5% на старые деньги уже не выглядят грабежом.

Валюту с мелкими штампиками из арабских и африканских стран не принимают вообще. Она просто перестала быть платежным средством. Такую и за границей не принимают почти нигде. К старым долларам — особое предубеждение в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

«Там нам предложили только такой вариант: либо мы вообще не меняем, либо тогда платим 50% от этой суммы», — рассказала пострадавшая Анна Богачева.

Девушка продемонстрировала роскошные фотоальбомы из Индии, но какой ценой дались ей эти кадры! Она потеряла 50% сбережений, потраченных на поездку. От ее купюр воротили нос не только уличные торговцы, но и банковские служащие. Помимо старых долларов, есть еще проблема пятисотенных евро. В Испании с такой банкнотой можно прямиком угодить в полицию, как мафиози и наркоторговец. Обычные люди их почти не используют. Эксперты из сферы туризма советуют: лучше брать так называемые альтернативные валюты для путешествий.

«Например, можно купить и турецкие лиры, и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов, баты Таиланда. Поэтому, может быть, имеет смысл взять и национальную валюту страны, куда вы путешествуете», — отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Но обменников с такой экзотикой даже в столице раз-два и обчелся. К тому же курс довольно невыгодный. Остается черный рынок. В социальных сетях расцвели группы черных «банкстеров». В них предлагают поменять какие угодно купюры на выгодных условиях. Но, как правило, такой опыт чреват потерей всей суммы. Уже отмечены случаи, когда будущих туристов банально обманывали.