Введен план «Перехват»: в Северной Осетии неизвестный устроил перестрелку на автомойке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Один мужчина погиб. Есть пострадавшие.

В Северной Осетии неизвестный устроил стрельбу на автомойке. По некоторым данным, один пострадавший погиб, еще двое мужчин госпитализированы в тяжелом состоянии.

Преступление попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как после этого преступник сел в автомобиль и скрылся. Сейчас его ищут — в республике введен план «Перехват».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге мальчик принес в школу игрушечный пистолет, похожий на пневматические оружие. В результате игры один ребенок получил незначительные травмы. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.