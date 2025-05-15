День семей и Сеятелей: какие праздники отмечают 15 мая в России и мире

В РФ стартует экологическая акция в защиту малых рек и водоемов

Фото: © РИА Новости/Мария Девахина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Середина мая оказалась богата разнообразными событиями.

Дата 15 мая объединяет в себе множество праздников. В этот день проходит народное торжество Бориса и Глеба Сеятелей, отмечается Международный день семей, а также климата, и начинается экологическая акция по защите малых рек и водоемов. Об особенностях и традициях подробнее рассказали URA.RU.

День памяти Афанасия Великого, Александрийского — православный праздник

В этот день православная церковь чтит память святителя Афанасия Великого, Александрийского, который был одним из выдающихся богословов и защищал христианскую веру IV века.

Святого Афанасия воспитывали в христианских традициях. Его мать, как библейская Анна, привела юного Афанасия к патриарху и отдала на служение Богу. Будущий святитель добросовестно исполнял заповеди и отличался глубокой верой с ранних лет.

В 319 году Афанасий получил сан диакона Александрийской Церкви и начал создавать богословские сочинения. В 325 году он принял участие в Первом Вселенском Соборе в Никее и активно выступал против ереси.

В 326 году Афанасия избрали на Александрийскую кафедру. За непримиримую позицию святитель часто подвергался гонениям и был вынужден проводить большую часть своего правления в изгнании.

Несмотря на все трудности, Афанасий Великий не отступил от веры. Святитель скончался 2 мая 373 года. Ему было 76 лет.

Борис и Глеб Сеятели — народный праздник

Первый православный праздник, который учредили на Руси, — день Бориса и Глеба Сеятелей. История этой даты исходит от 1115 года.

Борис и Глеб, в крещении — Роман и Давид, — русские князья и сыновья киевского князя Владимира Святославовича. Они погибли от рук старшего брата Святополка в междоусобной борьбе, вспыхнувшей в 1015 году.

Братья также были первыми русскими святыми, которых канонизировали как страстотерпцов. В народе их считали заступниками русской земли.

В этот день на Руси начинали сажать огурцы и тыкву, а также продолжали засев полей зерновыми культурами, отчего и название праздника — «Сеятели». Народная фраза: «Борис и Глеб сеют хлеб». Особое внимание уделялось соловьиному пению. По приметам, если птица громко поет, то лето наступит скоро, а если всю ночь, то следующий день порадует солнечным теплом.

День 15 мая в народе считался благоприятным для откровенных разговоров, в особенности с начальством. Подходит эта дата и для работ в огороде, проведения времени на свежем воздухе. Рекомендуется заняться торговлей, поскольку можно совершить прибыльные сделки.

Среди того, что лучше не делать в этот день:

Сон на закате солнца, во избежание болезни;

Проведение генеральной уборки, так как можно «вымести» всю удачу;

Негативное мышление и воспоминания о прошлом;

Начало ремонта в доме.

Можно обратить внимание и на следующие погодные приметы в этот день:

Тепло весь день — урожай зерновых порадует;

На закате солнце видно хорошо — летом прольется мало дождей;

Цветение черемухи к похолоданию на две недели;

Собаки постоянно лают — стоит ждать холода.

Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов — российский праздник

В России 15 мая стартует экологическая акция — Единые дни защиты малых рек и водоемов, которая завершится лишь 15 июня. Участвуют в этом объединении более 100 общественных экологических организаций из 23 российских регионов.

В основе проведения мероприятия обеспечение гармонии и безопасности всей экосистемы.

Также с середины мая до середины июня на территории всей России пройдет акция «Вода России», в ходе которой граждане смогут убрать мусор с берегов водоемов.

Ежегодно в десятках городов и поселков тысячи людей очищают береговые линии рек, озер и прудов, сажают деревья, организуют информационные кампании и общественные мероприятия, чтобы обеспечить чистоту воды. У многих экоактивистов под опекой есть свои участки рек, за чистотой которых они постоянно следят.

Главная цель движения — сформировать активное отношение к проблемам экологии со стороны общественности и привить чувство сопричастности у подрастающего поколения.

Международный день семей

В мировом сообществе в эту дату отмечается Международный день семей, который был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году.

Цель этого дня — привлечь внимание к многочисленным проблемам семьи, повысить уровень информированности в вопросах семейных ценностей и углубить понимание социально-экономических и демографических процессов, которые влияют на положение семей по всему миру.

Например, вызывает тревогу мировая тенденция к росту числа бездомных семей. В ряде стран Европы число таких ячеек общества составляет свыше 20% от общего числа всех людей без постоянного места жительства.

Ежегодно для Международного дня семей назначается определенная тема. В числе таким были: «Решение проблем малоимущих семей», «Семьи и урбанизация» и другие.

В России, помимо этого праздника, отмечается также национальный День семьи, любви и верности, который приходится на 8 июля.

Международный день климата

Неофициальный экологический праздник — Международный день климата возник в ответ на призыв метеорологов. Сохранение климата является одной из глобальных проблем человечества. Частые природные катаклизмы и изменение погодных условий на планете ведут к неизбежному ухудшению климата на Земле.

По статистике, только за минувшие 35 лет климатические изменения значительно ускорились, и почти каждый год устанавливаются новые температурные рекорды. При этом исследования пока точно не предсказали, когда наступят катастрофическое изменения.

В число основных проблем, ведущих к необратимым климатическим изменениям, входит повышение концентрации парниковых газов в атмосфере.

В связи с этим знаменитый Киотский протокол — международный документ, обязывающий развитые страны сократить выбросы парниковых газов, был принят в декабре 1997 года. А в 2007 году на международной конференции на Бали было подписано соглашение, которое призывало лидеров всего мира предпринять меры для снижения эмиссии углекислого газа в торгово-промышленном секторе.

В РФ действует комплекс мер, который направлен на сокращение опасных выбросов, восстановление лесов и проведение научных исследований в области изменений климата.