«Мне было страшно»: чего опасалась Екатерина Климова во время беременности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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У актрисы два сына и две дочери.

Актриса Екатерина Климова поделилась, что боялась лишиться карьеры и набрать вес из-за рождения детей. Об этом артистка рассказала в своем Telegram-канале.

«Самым достойным поступком в своей жизни я считаю рождение своих любимых детей. И говорю я не для того, чтобы похвастаться в очередной раз перед вами. Не для того, чтобы получить комплименты. А для того, чтобы кто надо услышал меня. Мне тоже было страшно в разные периоды. Я тоже боялась, опасалась потерять карьеру, фигуру, внешность, мужчину», — обратилась к своим подписчикам Климова.

Она призналась, что боялась сложностей после рождения детей. Актрису одолевали мысли о том, как дальше зарабатывать деньги, воспитать сыновей и дочерей и дать им хорошее образование. Екатерина также добавила, что несмотря ни на что дети — это ее любовь и смысл жизни.

Климова рассказала и о том, что не имеет привычки давать непрошеные советы. Актриса своим дочерям и сыновьям дает только конкретные ответы на их конкретные вопросы.

«Не давайте советы, когда вас не просят. У нас в обществе принято раздавать советы. Мне кажется, это надо искоренять, как привычки и слова-паразиты», — призвала Климова.

Екатерина многодетная мама. У 47-летней актрисы за плечами три брака, в которых родились четверо детей. Самой старшей дочери Елизавете 23 года. Сыновьям Матвею и Корнею по 19 и 17 лет. А также у нее есть дочь Белла девятилетнего возраста.

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