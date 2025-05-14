Звонок из «МВД»? Чего по телефону никогда не скажет реальный полицейский

МВД России: реальный сотрудник полиции не будет звонить гражданину с просьбами

Фото: www.globallookpress.com

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Злоумышленники активно используют доверие к сотрудникам правоохранительных органов.

Звонок с «полицейского» номера и требование что-то сделать — классическая схема мошенников. Об этом предупреждают в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, пишет aif.ru.

Настоящий сотрудник правоохранительных органов не запрашивает данные и не просит совершить действия через телефон. Единственно допустимый формат общения — официальная повестка и личное приглашение в отделение.

Мошенники активно используют доверие к форме. Голос уверенный, речь убедительная, часто звучат реальные данные, присутствует давление и срочность. Уловки направлены на то, чтобы вывести из равновесия и заставить подчиниться.

Любые предложения участвовать в «операциях», спасать «счета» или срочно переводить средства — признаки обмана. Единственно верный шаг — прекратить разговор, зафиксировать номер и обратиться в полицию лично или через официальный канал.

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