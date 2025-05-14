Российский гобоист Федор Освер получил II премию на конкурсе «Пражская весна»

Фото: ВКонтакте/Санкт-Петербургский Дом музыки/vk.com/dommuzyki_spb

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Солист Санкт-Петербургского Дома музыки обошел 45 музыкантов.

Из столицы Чехии пришли замечательные новости: на 76-м Международном музыкальном Конкурсе «Пражская весна» российский гобоист, солист Санкт-Петербургского Дома музыки Федор Освер получил Вторую премию (первая премия не была присуждена — Прим. ред.). Он обошел 45 лучших гобоистов мира, заняв второе место в конкурсе.

Санкт-Петербургский Дом музыки поздравил Федора в своем официальном сообществе во ВКонтакте.

«Поздравляем солиста с присуждением II премии на Международном конкурсе «Пражская весна», —говорится в публикации.

Однако это не все награды гобоиста, с которыми он вернется домой. На сайте конкурса указано, что Освер также получил приз зрительских симпатий, приз издательства Bärenreiter и приз города Праги как самый успешный лауреат.

«Думаю, я запомню этот вечер на всю оставшуюся жизнь, как мы сыграли два прекрасных концерта в этом удивительном концертном зале с великим оркестром и дирижером. Я хотел бы поблагодарить всех, кто заботился о нас. Это были замечательные десять дней», — прокомментировал свой триумф музыкант после церемонии

Отмечается, что первая премия не присуждалась. На третьем месте — Педро Морейра из Португалии. Почетное упоминание жюри первой степени получил солист из Италии Леандро Лаззари.