Президент Бразилии совершил короткую посадку в Москве

Путин провел телефонный разговор с да Силвой во время технической остановки в РФ

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Путин в это время провел с ним телефонный разговор.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва остановился ненадолго в Москве. Однако уже покинул столицу России. Об этом рассказали в посольстве Бразилии в РФ.

«Он сделал краткую остановку и уже покинул Москву», — говорится в сообщении.

Специальный борт Военно-воздушных сил Бразилии совершил посадку в аэропорту Внуково. В посольстве отметили, что остановка была техническая — по пути в Китай.

В Кремле отметили, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии во время технической остановки бразильского спецрейса. Да Силва сказал, что намерен всемерно содействовать успеху прямых переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле. Путин выразил признательность руководству Бразилии и КНР за искреннее стремление внести свой й вклад в урегулирование украинского конфликта.

Ранее в Пекине Лула да Силва заявлял, что хочет переговорить с президентом Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. 10 мая в дни празднования Победы в Москве он также отмечал, что планирует продолжить диалог со всеми сторонами для мирного урегулирования.

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков сказал, что, если встреча Путина и Лулы да Сильвы состоится, то об этом обязательно сообщат.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бразильский лидер высказался по поводу критики Парада Победы со стороны Европейских стран. По его словам, Францию и Германию должны были присутствовать в Москве 9 мая на юбилее Победы.