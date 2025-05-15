«Напоминает сердечный приступ»: чем опасен синдром Такоцубо

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Больше всего ему подвержены женщины в постменопаузе.

Синдром Такоцубо может развиться после пережитой психологической травмы, а симптоматически напоминать сердечный приступ. Однако эти два состояния имеют разную клиническую картину. Об этом «Известиям» рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов.

Как разъяснил кардиолог, синдром Такоцубо также называют «синдромом разбитого сердца». Он также добавил, что самыми частыми причинами симптомокомплекса являются тяжелые эмоциональные переживания. Например, послужить катализатором могут смерть близкого человека, большие денежные потери, болезненное расставание или проблемы со здоровьем.

«Состояние при этом синдроме напоминает сердечный приступ, но в отличие от него случается вследствие интенсивного стресса — физического или эмоционального. Оно проявляется временным ослаблением сердечной мышцы, вызванным эмоциональным потрясением или травмой», — поделился эксперт.

Соколов отметил, что женщины в заключительной стадии прекращения репродуктивной функции наиболее подвержены данному синдрому. Его у них диагностируют в десять раз чаще, чем у мужчин или женщин моложе. Эти группы населения тоже подвержены развитию симптомокомплекса, но встречается он у них гораздо реже. Однако кардиолог уточнил, что у мужчин в возрасте 60–64 лет его причинами в большинстве случаев становятся послеоперационное состояния.

«Тем не менее, когда синдром возникает у мужчин, он может протекать в более тяжелой форме, что повышает вероятность серьезных осложнений. Это может быть связано с физиологическими различиями в сердечно-сосудистой системе, гормональным фоном и психоэмоциональным состоянием», — пояснил Соколов.

По словам эксперта, род деятельности человека тоже влияет на риск образования синдрома. Группой особого риска он назвал профессии, которые подразумевают нахождение в постоянном стрессе: спасатели, врачи, полицейские, работники из творческих сфер и профессиональные спортсмены.

«Хотя полностью предотвратить „синдром разбитого сердца“ невозможно, снижение уровня стресса и развитие навыков его преодоления могут значительно уменьшить риск его возникновения. Это состояние требует внимательного отношения, и понимание его механизмов, а также соблюдение профилактических мер способны минимизировать его влияние на качество жизни», — резюмировал эксперт.

По словам Соколова, профилактики синдрома Такоцубо нужно уметь ограничивать стресс в своей жизни и обладать навыком владения эмоциональными ситуациями. Он добавил, что можно попробовать занятия йогой и медитациями — они помогают снижать уровень тревоги и раздражения. Кардиолог отметил, что поддержка близких и друзей также способна помочь. В некоторых случаях помогает и работа с психологом.

Однако самым эффективным методом профилактики все равно остаются постоянные наблюдения у врачей, соблюдения режимов сна и питания, поддержание здорового образа жизни.

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