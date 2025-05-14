Путин загадал премьеру Малайзии загадку о третьем троне в Кремле

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Завражин; 5-tv.ru

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Ответ иностранного коллеги сильно удивил российского президента.

Президент России Владимир Путин загадал премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму загадку о том, кто должен сидеть на третьем троне в Андреевском зале Кремля.

Премьер Малайзии долго думать не стал. Он заявил, что первый — для царя, второй — для его жены, а третий — для второй жены царя. Для Путина такой ответ оказался очень неожиданным.

«Сейчас только вот в Андреевском зале я рассказывал премьер-министру о том, что такое Андреевский зал, там стоит три трона. И я спросил господина премьер-министра: «Господин премьер-министр, вот три трона стоит. Один для царя, второй для его жены — для царицы. А третий трон, как вы думаете, для кого?» Господин премьер-министр практически не задумываясь ответил: «Для второй жены», — поделился Путин.

Рассказ президента РФ рассмешил Ибрагима. Путин, в свою очередь, отметил, что ответ премьер-министра Малайзии соответствует мировоззрению представителя исламской культуры.

«Должен сказать, что наши традиционные ценности, может быть, в чем-то не совпадают. Но обмен информацией всегда полезен для обеих сторон», — сказал российский лидер.

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