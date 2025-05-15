Ассоциация «Антиконтрафакт» запустила масштабный проект в новых регионах РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Он направлен на содействие усилиям государства в интеграции бизнеса и органов власти в единое правовое и экономическое пространство.

Бизнесу и государственным структурам Крыма и новых регионов России будет предоставлена бесплатная поддержка. Ее окажет ассоциация «Антиконтрафакт», а точнее — проект, который она запустила в регионах. О нем подробно рассказал президент ассоциации и депутат Госдумы Владислав Резник.

Основная цель проекта — помочь государству объединить в единое правовое и экономическое пространство бизнес и органы власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и Республики Крым. Средства для ее осуществления — комплексная поддержка госструктур и предпринимателей новых субъектов, которая включает в себя удаленное обучение по вопросам противодействия нелегальному обороту промышленной продукции, а также помощь в регистрации товарных знаков и получении патентов на объекты промсобственности.

«В год 80-летия Великой Победы мы запускаем проект особой исторической значимости. Как наши деды и прадеды воссоединили разрозненные части нашей великой Родины, так и мы сегодня укрепляем единство нашего экономического и правового пространства. Защита от контрафакта и поддержка честного бизнеса — это не просто экономические меры, это вопрос национальной безопасности и суверенитета», — рассказал Резник.

Губернаторы регионов официально оказали проекту поддержку. Руководители субъектов считают, что инициатива для развития региональной экономики очень значима. Помимо этого, она очень своевременна в контексте интеграционных процессов.

«Этот благотворительный проект — наш вклад в укрепление государственности на исконно русских землях. Мы помогаем не просто защитить интеллектуальную собственность, мы создаем систему, которая интегрирует экономику новых регионов в общероссийскую структуру на принципах справедливости и патриотизма», — заключил Резник.

Оказание услуг в рамках проекта осуществляется на безвозмездной основе и реализуется в рамках законодательства России. Дистанционное обучение будет адаптировано под потребности каждого региона. Таким образом удастся снизить объемы незаконного ввоза, производства и оборота промышленной продукции.

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