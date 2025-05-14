«Спи, когда можешь»: Милош Бикович дал совет молодому отцу Александру Петрову

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» стал папой месяц назад.

Актер Милош Бикович знает цену бессонным ночам — его сыну полтора года, и он только-только начинает приходить в себя. Зато его коллега Александр Петров — в самом эпицентре родительского шторма. На премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Бикович в разговоре с 5-tv.ru посоветовал Петрову больше спать при первой же возможности.

Бикович также откровенно рассказал, что они с Петровым регулярно обсуждают отцовство. И хотя звезда «Полицейского с Рублевки» пока только в начале пути, он уже слушает советы более опытного коллеги.

«Саша только что вошел в эту инсомнию, долгую папскую бессонницу, а я нахожусь на самом выходе из нее. Поэтому мы на двух концах одного мрачного долгого тоннеля», — сказал Бикович.

Сам Милош Бикович стал отцом в январе 2024 года. Его сын Василий родился в Белграде — мамой малыша стала сербская модель Ивана Малич. Сейчас актер совмещает работу в кино и ночные подгузники, с юмором признаваясь, что это не всегда совместимые вещи.

Петров, которому сейчас 36, вступил в ту же реку шестого апреля. И хотя пока у него с женой Викторией Бойко только первые шаги — первые бессонные ночи, первые советы, первая паника — он уже показывает, что готов идти до конца. Тем более, когда рядом есть кто-то, кто уже прошел этот путь.

Ранее 5-tv.ru писал, что Петров впервые вывел в свет жену после рождения ребенка.