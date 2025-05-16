Вы выдержите испытание: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 мая

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На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 19 по 25 мая от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Яркая неделя сразу с тремя днями для активности. Воспользовавшись их энергиями, вы можете существенно улучшить уровень своей удачи. Отметьте в своих планах на неделю 19, 22 и 25 мая, понедельник, четверг и воскресенье. Остальные дни тоже неплохие, но эти особенно отмечены в китайских текстах.

19 мая, понедельник

День Каменной крысы

5-tv.ru

Прекрасный день для реноваций, брака, начала работы, земляных работ, путешествий, открытия бизнеса, переездов. Те, кто подключится к энергиям этого дня, получат рост благосостояния семьи, хорошую удачу для детей и внуков, рост доходов. А хорошая звезда Благодетели месяца поможет сделать этот день ярче и придаст сил.

К тому же, структура дня «Зеленый дракон сияет» обещает успех в общении с начальством и покровителями, поиска славы, богатства и повышения репутации. Надо действовать, дамы и господа!

Совет: начальная трудность. Стратегия преодоления трудностей на начальном этапе развития. Подождите лучшего времени. Избавьтесь от устаревшего, делегируйте. Оцените возможности перед началом работы.

20 мая, вторник

День Земляного быка

5-tv.ru

Негативные звезды «Красный феникс» и «Абордажный крюк» нивелируют все позитивные эффекты этого дня. А структура «Красная птица в могиле» обещает проблемы с документами, искажения фактов и неверные решения в управлении. Мы такое не любим и стараемся действовать предельно внимательно и осторожно. Допустимо сегодня, тем не менее, обращаться к врачу, проводить переговоры, отправляться на свидания, начинать обучение, делать косметический ремонт и инвестировать.

Совет: отсутствие иллюзий. Стратегия отказа от иллюзий. Не давайте событиям увлечь и запутать себя. Если вы освободитесь от пустых страстей, суетности и тщеславия, то сможете действовать непринужденно и уверенно.

21 мая, среда

День Стального тигра

5-tv.ru

Подмигнуть счастливыми звездами этот день, к сожалению, не может. Он годится только для собраний, свиданий, сбора долгов и отдыха. Да и структура не слишком симпатичная, расклад войны «Великий белый в одном дворце» считается одним из наиболее неблагоприятных. Лучше заниматься рутиной и не рассчитывать на поддержку звезд.

Совет: сияние. Стратегия поиска опоры в трудное время. Ваши усилия приведут к успеху, если вы накопите достаточно сил, чтобы не останавливаться на полпути. Сделайте осознанное усилие.

22 мая, четверг

День Золотого кролика

5-tv.ru

Получает благоприятную звезду «Небесной добродетели», а вместе с ней и поддержку целой плеяды позитивных звезд. Очень хорош для путешествия, инвестиций, встреч, собраний, свиданий, карьерного роста, подписания контрактов и документов, путешествий, ремонтов и переезда в новый дом. Все дела, начатые сегодня, получат успешное завершение, дадут рост доходов и принесут помощь благородных людей. В структуре дня содержится сразу несколько ключевых знаков, указывающих на возможные подвижки в бизнесе и прибылях. Постарайтесь использовать эти энергии по максимуму.

Совет: срединное доверие. Стратегия развития интуиции. Будьте искренни, правдивы и достойны доверия. Очистите сердце от алчности, страха и низменных желаний, чтобы стал слышен его истинный голос.

23 мая, пятница

День Водного дракона

5-tv.ru

Огненная звезда (Марс) дает надежду тем, кто что-то запланировал на этот день. Однако офицер дня «Закрытие» даст лишь успешное завершение проектов, начинать что-то будет сложнее. К тому же, звезда болезней может дать ухудшение хронических болячек или ошибки при визите к врачу — это не день медицины.

Совет: большое скопление. Стратегия подготовки себя к великим делам. Сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт. Будьте твердым и настойчивым. Это великое время, которое принесет щедрые плоды.

24 мая, суббота

День Водной змеи

5-tv.ru

«Малый красный охват» дает этому дню негативные нотки. Путешествовать, играть свадьбу, начинать ремонт и переезжать в новый дом китайцы не рекомендуют — грозят ухудшением здоровья, финансовыми потерями и даже банкротством. Допустимо сегодня, тем не менее, планировать, учиться, проводить романтические и деловые встречи, приступать к лечению. Но следует делать скидку на неожиданные вводные: могут быть скандалы, большой риск нарваться на агрессивное поведение, а дела, начатые сегодня, ничем не закончатся.

Совет: прорыв. Стратегия решительного действия. Пусть скрытое станет явным. Смело преодолевайте препятствия. Помогайте тем, кто стоит ниже вас.

25 мая, воскресенье

День Деревянной лошади

5-tv.ru

«Желтый охват» управляет этим днем. К нему присоединяются «Желтая сеть», «Красный сандал», «Небесный» и «Земной» императоры. Те, кто подключится к энергиям этого дня, получит рост доходов и числа их источников, общее повышение удачи, как следствие хорошее настроение. Прекрасный день для активности. Также сегодня хорошо проводить генеральную уборку, расхламление и очищение души, тела и окружающего вас пространства.

Совет: небо. Стратегия построения творческого замысла. Вы выдержите испытание. Если ваше желание скромно и разумно, оно точно исполнится.