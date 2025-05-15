«Могут решить вопрос о победе»: «Калашников» представил новые версии автомата АК-12 и пулемет РПЛ-2

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Концерн объединил в себе все, что боец российской армии носит с собой во время выполнения боевого задания — от формы до оружия.

В зоне специальной военной операции (СВО) проходят апробацию, то есть получают финальное одобрение новейшие образцы оружия. После испытания в боевых условиях их запускают в серийное производство. Например, в этом году должны начаться поставки новейшего российского пулемета. Уже известно, что его оснастят устройством для быстрой перезарядки ленты патронами. Еще одна новинка — это версия автомата «Калашникова» (АК), созданная специально для штурмовых подразделений. Характеристики новейшей модификации легендарного АК узнал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Выступление инструктора по боевой стрельбе должно показать не кучность или прицельную дальность нового автомата, а возможность вести огонь из любого, даже самого неудобного положения. Отдельный плюс — сниженная масса.

«200 грамм дополнительных патронов взять — это как минимум два с половиной магазина. Они могут решить вопрос о победе», — отметил инструктор по огневой и тактической подготовке с позывным Сенсей.

Сенсей в зоне СВО провел многие месяцы. Обучил обращению с новинками концерна «Калашников» несколько тысяч бойцов. Говорит, отзывы самые положительные.

В конструкции новых автоматов — это АК-12к и АК-12ск — каких-то революционных технических новинок нет. Смысл в другом.

«Все три изделия — один и тот же автомат АК-12. Но разница не только в размерах, но и в том, для кого они нужны. Один общевойсковой. Другой для штурмовых подразделений. Третий для тех, у кого стрелковое орудие вообще не основное», — подчеркнул Китрарь.

Укороченные версии АК-12 на свет появились, по большому счету, по запросам с фронта. Оказалось, что стандартный длинный автомат во время штурма окопов, блиндажей или зданий не очень и удобен. Как раз из-за размеров.

«Компактный автомат, он именно как изделие появился по обратной связи», — заявил гендиректор концерна Алан Лушников.

Каждый тип автомата уже успел побывать в бою и неплохо проявить себя. Как, впрочем, и новый пулемет концерна. РПЛ-20. Тоже в двух версиях. Обычный и укороченный.

«Что касается применения систем прицеливания взамен штатных механических прицелов, то, как вы видите, здесь имеется унифицированная планка Пикатинни, которая изначально предполагает установку различного вида оснащения», — заявил главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

С недавних пор в концерн влился производитель бронежилетов. Тех самых, которые применяются в войсках.

«Мы видим, что у нас две пули. Вот первая, вот вторая, между ними расстояние 2,7 сантиметра. Показатель живучести высочайший», — показывает начальник отдела боевой экипировки Денис Салахов.

Еще одна кооперация — обмундирование и прицелы, которые должны стать основными для российских автоматов АК.

«В наш состав вошло конструкторское бюро „Луга“. Это маленькая, но очень гордая и очень профессиональная фирма. Которая является разработчиком всех прицелов в нашей стране именно в военной тематике», — отметил Лушников.

По сути, концерн «Калашников» объединил в себе все, что боец российской армии носит с собой во время выполнения боевого задания — от формы до автомата или пулемета.