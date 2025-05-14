«Это давно не фантастика»: какие профессии мы потеряем из-за развития ИИ

Фото: 5-tv.ru

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Системный аналитик рассказал, кто находится под угрозой.

Искусственный интеллект (ИИ) уже заменяет секретарей и ассистентов, рекрутеров, технических переводчиков, водителей, копирайтеров, страховых агентов и банковских консультантов. Об этом рассказал системный аналитик Денис Подковин в беседе с 5-tv.ru.

ИИ — это уже давно не фантастика, а реальность, где рынок труда претерпевает большие изменения прямо сейчас.

«Самые первые под удар попадут профессии с рутинным повторяющимися задачами. Например, операторы колл-центров. Уже сегодня есть голосовые боты вместо людей, кассовые работники. В магазинах установлены автоматические терминалы оплаты, бухгалтеры начального уровня. Искусственный интеллект умеет быстро обрабатывать документы и вести бухгалтерский учет», — говорит Подковин.

Кроме того, юристы, помощники, первая подготовка договоров и анализ документов тоже автоматизируется.

Как отметил Подковин, этот список увеличивается буквально каждый день, и, возможно, даже каждый месяц. Более того, даже в творческих профессиях искусственный интеллект начинает конкурировать. Например, если нужно что-то нарисовать или написать музыку.

«Останутся только те профессии, где необходима креативность, адаптация к нестандартным ситуациям и глубокий контакт с человеком», — сказал эксперт.

Там, где нужна гибкость мышления, стратегическое планирование, эмоции, человек останется незаменим

«При этом будущее будет за теми, кто учится работать в связке с технологиями, а не против них», — сказал он.

Искусственный интеллект создает новые возможности. Главное быть гибким, учиться новому и помнить: ценность человека в умении видеть шире и чувствовать глубже.

Следите за трендами, инвестируйте в себя, и искусственный интеллект станет вашим помощником, а не конкурентом, заключил эксперт.

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