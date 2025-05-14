«Уже женщина»: психолог объяснила слова Авербуха о 15-летней Арзамасовой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Фигурист заявил, что у актрисы уже «все было» в подростковом возрасте.

Высказывание фигуриста Ильи Авербуха о своей жене, актрисе Елизавете Арзамасовой, которую он впервые встретил, когда ей было 15 лет, вызвало волну негодования. В интервью на YouTube-канале он отметил: «15 лет — это уже не ребенок, это уже женщина. У нее все было». Оценить подобную формулировку URA.RU попросили психолога и кандидата социологических наук Анну Павлинчук.

«Когда взрослый воспринимает подростка как равного себе, это говорит о его собственной незрелости», — подчеркнула Павлинчук. По ее словам, он игнорирует очевидную разницу в возрасте, жизненном опыте и уровне осознанности.

С психологической точки зрения 15-летний человек — все еще подросток, не способный принимать по-настоящему взрослые решения.

«Девушка, как и любой подросток, все еще пытается понять, кто она, и это делает ее уязвимой для влияния более взрослых партнеров. Она склонна поддаваться влиянию, не всегда оценивая последствия своих поступков», — объяснила эксперт.

Психолог напомнила: романтизация подростков несет реальную угрозу — и не только этическую. Подобное восприятие формирует искаженную картину мира у самой девушки и общества в целом.

Также Павлинчук добавила, что детей нельзя воспринимать как готовых к взрослым отношениям. Это опасно для их психики и формирует нездоровую норму.

Авербух и Арзамасова официально стали супругами в 2020 году, спустя десять лет после знакомства. Разница в возрасте между ними — 21 год. В браке родились двое детей: сын Лев и дочь Лия. Несмотря на неоднократную критику в адрес пары, фигурист заявляет, что общественное мнение его не волнует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что у Авербуха сдали нервы на фоне скандала из-за его слов про 15-летнюю Арзамасову.