Интеллигентный интроверт: кому ни в коем случае нельзя заводить русскую голубю кошку

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Этот домашний питомец — настоящий однолюб.

Русская голубая кошка давно считается породой с аристократическими чертами: спокойный нрав, выразительные зеленые глаза и плотная бархатистая шерсть. Но за внешней грацией скрывается непростой характер и высокая чувствительность. О том, кому подойдет такая кошка, и как за ней правильно ухаживать, рассказал URA.RU ветеринар Михаил Шеляков.

Истоки и особенности внешности

Считается, что русская голубая происходит из Архангельска — оттуда в XIX веке ее вывезли в Англию, где она быстро завоевала популярность. Уже тогда кошку отличали серебристо-голубая шубка и яркие зеленые глаза. Сегодня это одна из немногих пород, признанных во всех международных фелинологических системах.

Русская голубая узнаваема с первого взгляда: вытянутое тело, треугольная мордочка, крупные уши, миндалевидные глаза и бархатная шерсть. Окрас — строго равномерный голубой с серебристым отливом. Никаких пятен, полос и прочего быть не должно. Вес — 3–5 кг, рост — до 25 см в холке.

«По стандарту русская голубая должна иметь идеальные черты, но среди домашних представителей встречаются нюансы. Может быть залом хвоста, косоглазие, прикус. Это считается недостатком, но в быту — никакой проблемы. Кто-то даже находит в этом изюминку», — объясняет Шеляков.

Характер и поведение

Русская голубая — кошка не для всех. Она выбирает одного человека и следует за ним почти незаметно. Остальных может сторониться или даже пугаться. Это спокойный и ненавязчивый компаньон, а не игрушка для развлечений.

К активным детям или шумным компаниям такая кошка не адаптируется легко. Ей нужно личное пространство, тишина и стабильность. Она не устроит погром, если останется одна, но и не будет в восторге от постоянного внимания.

С другими животными уживается выборочно: с миролюбивыми кошками — да, с агрессивными или гиперактивными — нет. Собаки — возможны, если не лезут в личное пространство.

Аллергия, здоровье и уход

Русская голубая известна как одна из наименее аллергенных пород: кожа выделяет меньше жира, а подшерсток плотный и почти не пылит. Однако это не гарантия — реакция всегда индивидуальна.

Главный уязвимый момент — психика.

«Из-за стресса у русской голубой может развиться идиопатический цистит. Это не инфекция — это психосоматика. Например, у соседей ремонт, и через два дня кошка начинает мочиться с кровью. Тут не нужны антибиотики, а покой и поддержка», — рассказал Шеляков.

Линька сезонная, особенно выражена весной и осенью. В остальное время шерсть почти не сыпется.

Кошка очень умна, легко приучается к лотку и когтеточке, может выучить простые команды. Главное — не ломать доверие. Насилие или грубость сделают из нее замкнутого зверя.

Кормление — без экспериментов. Либо качественный сухой корм, либо сбалансированная «натуралка». Важно следить за состоянием шерсти: ее блеск — прямой индикатор здоровья. Также стоит учитывать влажность воздуха, чистоту дома и стрессовые факторы.

Кошка привязывается к человеку, а не к дому. Поэтому на дачу ее брать можно, но с осторожностью: продумать безопасность, исключить доступ к растениям, химикатам и другим животным.

Русская голубая — не просто красивая кошка. Это питомец с интеллектом, чувствами и характером. Она подойдет не каждому, но если вы нашли с ней общий язык — это друг на долгие годы.

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