Осенние куртки не убирать? Когда в Москве наступит потепление

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Погреться на солнце в мае можно будет всего один день.

Уже с 16 мая в столице вновь станет по-весеннему тепло — днем ожидается до +20 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Lenta.ru.

По его словам, к городу идут теплые воздушные массы с юга и юго-востока. К выходным температура ночью поднимется до +10 градусов. Днем же температура будет колебаться в пределах 16-20 градусов тепла, что почти в точности соответствует климатической норме середины мая.

Но без сюрпризов не обойдется. Вильфанд предупредил, что в выходные стоит ждать дождей. В субботу возможны кратковременные осадки, а в воскресенье — более продолжительные и ощутимые.

Кратковременное похолодание все же наступит — во вторник и среду температура немного снизится, примерно на 2–3 градуса. Но сильного холода синоптики не обещают.

В целом москвичам стоит готовиться к приятной, теплой весне — с дождями, но уже без зимних курток.

Ранее 5-tv.ru писал, что соловьи вернулись в Москву после зимовки.