Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Кроме того, каждый пятый сотрудник пишет заявление об уходе еще до окончания испытательного срока.

Каждый пятый россиянин увольняется с нового места работы, не пройдя испытательный срок. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости со ссылкой на исследования сервисов по поиску работы.

По данным агентства, 21% сотрудников уходили прежде, чем закончился испытательный период, а еще 15% — сразу после его окончания.

«При этом 64% респондентов заявили, что им не приходилось увольняться с нового места работы после испытательного срока», — отметило агентство.

Почти треть из них занимали руководящие должности. Как говорится в исследовании, рабочие места чаще всего оставляют из-за несоответствия озвученных перед трудоустройством условий реальному положению дел. А 28% уходили с работы из-за неинтересных задач.

Также частыми причинами увольнения являются плохие условия труда, отсутствие профессионального роста и развития, а также напряженные отношения с руководством. Меньше всего участников ушли из-за конфликтов с коллегами и трудностей с выполнением своих обязанностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как получить больничный после увольнения. Заявление можно подать в течение месяца после ухода с работы.