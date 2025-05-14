Десять из десяти: российские школьники привезли золото с олимпиады по химии в Бразилии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ребята завоевали 10 медалей из 19 возможных, оставив позади команды из 40 стран.

Из Бразилии домой с триумфом вернулись российские школьники. На Международной Менделеевской олимпиаде по химии они показали абсолютный результат. Все десять участников привезли золотые медали. А соревнования в этом году были очень представительными — знания проверяли 40 команд. Школьники сначала отвечали на теоретические вопросы, а потом была практика в лабораториях. О мировом успехе россиян рассказал корреспондент «Известий» Андрей Титов.

«Под бурные овации в московском аэропорту Домодедово встречают нашу сборную по химии. Все десять участников вернулись из Белу-Оризонти. У каждого на груди золотая медаль. Это триумф на международной арене», — поделился корреспондент.

Лучшие из лучших — победители национальных олимпиад из Москвы, Петербурга, Казани, Краснодара и Челябинской области. Все они стали обладателями золотых наград.

«Была такая идея (проверить медаль на химический состав. — Прим. ред.), но, наверное, жалко ее проверять. Просто плотность померяю», — сказал один из победителей олимпиады Федор Кузнецов.

Встречают ребят их преподаватели, которые помогли ученикам подготовиться к триумфу.

«Это большое их достижение. Они молодцы. Весь год, наверное, все время обучения с седьмого класса они к этому шли и вот достигли», — отметила учитель Екатерина Шолина.

Менделеевская Олимпиада — соревнование из трех туров. Последний — самый сложный — пятичасовой анализ лекарственных препаратов в лаборатории. Участник из Казани Альберт Семенов поделился непростыми нюансами этого этапа.

«Во время прака (практики — Прим. ред.) там было задание в том, что надо было растворить таблетку парацетамола в воде. И как-то так получилось, что она у меня сгорела. И я в итоге попросил новую за штрафные баллы. Но, тем не менее, это мне не помешало взять золотую медаль», — рассказал один из победителей олимпиады Альберт Семенов.

С каждым годом олимпиада в честь русского ученого Менделеева привлекает все больше стран. Начиналась на уровне Содружества Независимых Государств, в этом году настоящий рекорд — участвовали 40 национальных сборных.

Под гостеприимные национальные танцы и игру на барабанах Бразилия приняла 190 школьников со всей планеты. Всего было разыграно 19 золотых медалей, и больше половины из них забрали наши школьники.

«Конкуренция была очень сильная, потому что такие страны, как Китай, Вьетнам, Узбекистан, Казахстан, они прислали свои самые сильные команды», — объяснила тренер команды Елена Еремина.

Но не обошлось и без приключений. Федор Кузнецов с позитивом вспоминает, как случайно отбился от команды.

«Отошел в сторону от команды в шахматы поиграть, и так получилось, что меня забыли. Меня нашел какой-то волонтер, посадил на автобус. Я впервые побывал на экскурсионных автобусах, увидел Бразилию с открытым экраном на 180», — рассказал он.

Большая работа и двадцатичасовой перелет позади. А теперь победителей ждут новые испытания. Тех, кто заканчивает одиннадцатый класс, государственные экзамены, поступление в университет. Остальные смогут участвовать еще и в следующей Менделеевской олимпиаде, которая пройдет уже в Москве.