«Не звездные абсолютно»: соседи Нины Гребешковой раскрыли характер актрисы

Соседи Нины Гребешковой: актриса была совсем не звездной, доброй и отзывчивой

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Они часто общались с артисткой и были близки с ее семьей.

Заслуженная артистка России Нина Гребешкова не была звездным человеком. Об этом 5-tv.ru рассказали соседи актрисы по даче Екатерина и Зинаида Архангельские.

«Полгода назад ее внучка привозила, мы ее видели. В прекрасном была настроении она, все было хорошо», — поделились женщины.

По словам соседей, семья актрисы — это добрые, скромные, отзывчивые и ни капли не звездные люди. Нина Павловна часто общалась и была близка с Зинаидой Дмитриевной и Екатериной Аркадьевной.

«Вообще женщина была чудесная. Люди были очень добрые, очень скромные, отзывчивые, не звездные абсолютно. Дружили со всеми соседями, в гости ходили. Обедали, чай пили, ужинали. Внучки у нас вместе росли», — рассказали соседки.

У актрисы была еще одна приметная черта — трудолюбие. В юности Гребешкова взваливала на свои плечи весь быт — уборку, готовку, ремонт — и с годами ничего не изменилось.

«Очень работящая. Сама и на крыше залатает, и забор покрасит, и под машиной что-то стучит. Люди были не звездные, очень добрые и порядочные», — отметили Зинаида и Екатерина.

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