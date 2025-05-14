Большая работа: Путин согласовал антикризисную программу для угольной отрасли

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

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Сегодня как никогда обострилась ситуация с ценами, вывозом и тарифами.

Президент России Владимир Путин одобрил антикризисную программу для угольной отрасли, разработанную Министерством энергетики. Замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов заявил, что реализация представленных мер потребует значительных усилий.

«Причины кризиса угольной отрасли настолько сейчас глубокие, что мы подошли к остановке предприятий. Владимир Владимирович согласовал ту программу, которую разработало Минэнерго, но еще предстоит большая работа по запуску этих мер. Тем не менее, ситуация с ценами, с вывозом, тарифами очень тяжелая», — сказал Исламов во время заседания комитета Госдумы по энергетике.

Выездное заседание по государственной поддержке добычи метана из угольных пластов было отменено. Замминистра энергетики объяснил это решение острой потребностью как можно скорее решить вопрос с угольной отраслью. Ввиду этого прочие темы ушли на второй план.

Проект антикризисной программы угольной отрасли, разрабатываемый Минэнерго, был представлен министром энергетики России Сергеем Цивилевым в марте. Программа предполагает совершенствование логистики, развитие международного сотрудничества и поддержку угледобывающих регионов и моногородов.

Минэнерго также предлагает поддерживать угольную отрасль финансово. Цивилев подчеркнул, что основная задача программы — сохранить объемы экспорта и привлечь инвестиции, которые требуются для обеспечения добычи угля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин поручил проработать меры поддержки россиян.