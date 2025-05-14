Им доверия нет: женщины с какими именами постоянно изменяют мужьям

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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И что делать, если ваша супруга в антирейтинге?

Оказывается, есть несколько женских имен, чьи обладательницы чаще всего любят острые ощущения и изменяют своим мужьям. Портал Life.ru проанализировал данные крупнейших сайтов знакомств для женатых, побеседовал с семейными психологами и нашел некоторые закономерности.

Юлия — непостоянная огненная стихия

Для Юлий у психологов есть особое место в «картотеке» изменяющих жен. Такие женщины в два раза чаще заводят любовников, чем обладательницы других имен. Такие женщины чаще всего жаждут приключений и новых эмоций, а семейный быт вгоняет их в тоску.

Поэтому если вдруг вашу спутницу жизни зову Юлия, не забывайте удивлять ее и привносить разнообразие в отношения.

Анна — тихая гавань или бурный океан

Анны — вторые в списке в этом антирейтинге. Кто бы мог подумать? Однако удивляться не стоит, ведь, согласно исследованиям, представительницы этого имени очень эмоциональны и склонны идеализировать отношения.

Анны часто живут в своем мире грез и очень расстраиваются, когда реальность не оправдывает их ожиданий. Тогда они начинают искать сказку на стороне, и свои измены они скрывают очень мастерски.

Екатерина — царица мужских сердец

В этом имени заложена большая сила, стремление к власти и покорению новых территорий, в том числе мужских сердец.

По данным брачных агентств, Екатерины возглавляют списки самых активных пользовательниц сайтов для дискретных встреч. Такие дамы изменяют осознанно и отлично заметают следы.

Марина — морская непредсказуемость

Марины переменчивы, словно морская стихия. Сегодня они нежны и спокойны, а завтра их переполняет страсть и шторм. Life.ru провел опрос среди клиентов психологов, работающих с проблемами неверности, и Марины — являются одними из главных изменщиц.

Чаще всего Марины объясняют свою неверность «непреодолимым влечением». Такие женщины погружаются с головой в новое. Они не строят планов, не расчетливы, а лишь поддаются порыву. Их мужьям стоит учесть, что монотонность — главный враг в таких отношениях.

Наталья — противоречивая натура

Натальи чаще всего ищут развлечений вдали от дома. Психологи отмечают, что такие дамы ищут кого-то на стороне из-за недостатка внимания их партнера.

Наталье всегда важно подтверждение своей значимости. Если супруг погружается в работу или хобби, она воспринимает это как личное оскорбление и идет искать понимание на стороне. Однако Наталья не сможет долго держать в себе этот секрет, и сама признается во всем мужу.

Виктория — жажда победы любой ценой

Виктория привыкла побеждать во всем, включая и любовную сферу. Для нее отношения — это спорт. Согласно анонимным опросам, проведенным на форумах для женатых людей, Виктории занимают первое место по количеству параллельных романов — в среднем два-три за время брака.

Ольга — скрытая страсть под маской покоя

Имя Ольга пришло к нам из скандинавских языков и означает «святая». Однако на деле это не всегда обстоит именно так. Если снаружи Ольга кажется холодной и сдержанной, то внутри нее скрывается настоящий вулкан страстей.

По данным сайтов знакомств, Ольги отправляются на поиски острых ощущений после 35 лет. Они готовы терпеть долго и многое в браке, но, когда чаша терпения переполняется, Ольгу уже ничего не остановит.

Что делать, если жена носит «неверное» имя

Конечно, этот рейтинг не повод для развода, если вашу жену зовут Юлией или Натальей. Имя может влиять на характер и поведение человека. Но является лишь одним из факторов.

Прежде всего, на верность в браке влияет отношение к любимому человеку. Если уделять время друг другу, слушать друг друга, то проблем будет меньше.

Ранее 5-tv.ru писал, какие признаки указывают на мужскую неверность. Женщины очень тонко улавливают изменения в поведении своих партнеров.