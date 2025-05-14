Стрельба и взрывы: в Триполи спустя сутки возобновились столкновения

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hamza Turkia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Беспорядки начались прошлой ночью из-за убийства высокопоставленного чиновника.

В ливийском Триполи начались новые столкновения. Силы правительства нац-единства ведут бои со службой безопасности президентского совета за контроль над ключевыми зданиями столицы. На въездах в город развернули военные блокпосты, на улицах слышны взрывы и звуки стрельбы. Бои проходят прямо на дорогах и в жилых кварталах.

СМИ сообщают, что в результате столкновений погибли не менее шести человек. Аэропорт Триполи не работает — рейсы пере-направляют в другие города. В нескольких районах приостановили все занятия в школах. Кроме того, по данным судебной полиции, из тюрьмы к востоку от Триполи сбежали заключенные.

Напомним, столкновения в ливийской столице начались прошлой ночью из-за убийства высокопоставленного чиновника — прямо в штабе одной из армейских бригад.