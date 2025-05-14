Макрон: Париж больше не может поставлять оружие ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

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Президент Франции заявил, что в Киеве понимают невозможность возвращения территорий.

Похоже, это уже понимает даже сам Киев. Такое мнение высказал Эммануэль Макрон в интервью французскому телеканалу TF1, в котором снова поменял свою риторику. Теперь он заявил, что Париж не хочет развязывать «третью мировую войну» и вообще не может больше поставлять ВСУ оружие.

«Мы отдавали все, что у нас было, мы даже производили гораздо больше и гораздо быстрее — это та самая военная экономика. Но мы не можем отдавать то, чего у нас нет. И не можем лишать себя того, что необходимо для нашей собственной безопасности. Почему же мы хотим прекращения огня именно сейчас? Во-первых, потому что каждый день гибнут тысячи людей, и все больше жертв среди гражданского населения. Во-вторых, потому что мы убеждены, что, хотя Соединенные Штаты колеблются, прекращение огня сегодня — это, очевидно, лучший способ улучшить гуманитарную ситуацию, а также вступить в дискуссию, которая позволит нам разобраться с территориальными вопросами. И даже сами украинцы достаточно ясно понимают, что не смогут вернуть все, что было взято с 2014 года», — заявил президент Франции.

Кроме того Макрон заявил, что в ЕС пытаются склонить США к введению новых санкций против России. И указал, что идут обсуждения идеи по размещению войск на территории Украины после окончания конфликта. Однако Макрон тут же добавил, что на линии фронта они стоять не будут.