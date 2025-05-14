Культура 461
«Не кутим между столами»: звезды на красной дорожке XII премии АПКиТ
Наши артисты задали тон престижа и порядочности. А светские рауты в России по-доброму обозвали «домашними Каннами»!
Нельзя не заметить, что культуру «пировать» и праздновать мы воскресили! Фуршет на премии АПКиТ — показатель того, что в каждом артисте погибла лихая развязная жилка. Все, теперь можем веселиться с прямой спиной и бокалом воды. Мы как всегда, только в гору, когда все уже скатываются по ней!
«Ах, а эта сцена, а эта задумка», — вот такие высокие диалоги звучали весь вечер между столами.
Не сезон нынче браниться. Стало модным носить бабочки, держать подбородки приподнятыми и волосы обязательно залачивать до скрипа. Одним словом, косим под 1980-е!
Что дал подержать всем в руках Володя Канухин, о чем просил журналистов Лео Канделаки, чем смог отличиться Михаил Тройник среди гостей премии и многое дургое, — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Мы так и не поняли сути, но Милош Бикович и Александр Петров разыграли сценку бурного обсуждения перед СМИ. А на вопросы про содержание диалога отвечали, что планируют совместный фильм!
1/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Алёна Апина, ой, Анастасия Уколова, грациозно и медленно дефилировала по красной дорожке! Прямо купается! И есть в чем. Сериал «Комбинация урвали 8 наград!
2/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Диана Арбенина, как оливки — абсолютно не для каждого! Дерзка и самобытна, но в сердце своей музыкой умеет стрелять точно по курсу!
3/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Сегодня в городом одиночестве и без долгих диалогов. Аглая Тарасова на красной дорожке АПКиТ — сама загадка! Но одно мы знаем точно — ноги роскошные!
4/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Да, погрустили и хватит! Михаил Тройник попытался разбавить атмосферу «американских улыбок» своим неподкупным обаянием и необычной позой для фото на дорожке.
5/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Выжимает максимум из своих 17-ти! Расслабленный образ, устремлённый взгляд и руки за спиной. Как мило, но давайте погадаем, будет ли у Ярослава Могильникова кардинальная смена стиля к совершеннолетию?
6/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Слава Копейкин на славу хорош! Да, мужчин всё-таки, если не шрамы украшают, то собранность и строгость. Красавец!
7/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
У нас тут свои «Канны»! Посмотрите, как Светлана Степанковская позирует перед множеством камер. А взгляд, а рука.
8/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
«Оставьте мне хоть что-то моего», — с такой просьбой обратился к журналистам Лео Канделаки. И всё-таки никто не оставил, ведь дама сердца и Тинатин, появившиеся с ним и не раз упомянутые Лео, вдохновили на множество вопросов любопытных СМИ, но он держался стойко! Сам напросился!
9/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Наша дива — Наталья Рудова на премии соответствует тону платья и дорожки. Все красное, страстное, быстрое! Актриса успела и в роли ведущей побыть, и пообщаться со всеми, и на дорожке появиться!
10/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Анна Снаткина была поймана под конец премии. Вид уставший, но роскошный. Нет, даже безупречный, как в «Двух холмах», кстати, ждём с нетерпением новых серий!
11/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Ну и кто поспорит, что фамилия может быть говорящей! София Лебедева самый настоящий лебедь на этом фото! Но кто же ее спутник тогда?
12/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Леша Лукин и Денис Власенко были самыми простыми весельчаками на премии. Всех подкалывали, общались абсолютно со всеми, но интервью не дали! Вот такой парадокс и прикол от молодого поколения.
13/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Кажется, часть этого костюма подержал в руках весь АПКиТ. Володя Канухин, конечно, умеет удивлять. И все-таки, это не хвост, а корсет. Пожалуйста, не путаем и чтим моду 2025-го!
14/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
А Виктория уже целиком и полностью «светская леди». Родительсво родительством, но папа с мамой на выгуле! АПКиТ пропускать нельзя! Александр Петров с супругой Викторией появились в свете в парных образах!
15/15 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов