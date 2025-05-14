Режиссер Роберт Бентон умер на 93 году жизни

Фото: www.globallookpress.com/Armando Gallo

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За 35-летнюю карьеру он снял 11 культовых художественных фильмов.

Режиссер Роберт Бентон ушел из жизни у себя дома на Манхэттене в возрасте 92 лет, сообщает The New York Times. Информацию о его смерти подтвердила давняя помощница Бентона Мариса Форзано.

Бентон был режиссером и сценаристом одного из культовых фильмов 1970-х «Крамер против Крамера». Он также написал сценарий к фильму «Бонни и Клайд». Кинокартина стала настоящим хитом, ее номинировали на десять премий «Оскар». Бентон стал одним из открывателей новой эры авантюризма в кинематографе США.

За 35-летнюю карьеру режиссер снял 11 художественных фильмов, охвативших широкий спектр тем. Среди них — «Плохая компания», «Никто не дурак» и «Позднее шоу». Последней кинокартиной Бентона стала романтическая драма «Пир любви» 2007 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.