«У меня не так жестко»: Рита Дакота сравнила себя с Деми Мур после неудачной операции

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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В прошлом году певица решилась на коррекцию век.

Не так давно певица Рита Дакота решилась на операцию по коррекции век. Результат звезду не порадовал. Однако есть обстоятельство, которое смягчает грусть артистки — Дакота вспомнила, что опыт неудачного хирургического вмешательства пережила и актриса Деми Мур. Звезда фильма "Субстанция" вовремя обратилась к другому хирургу, который исправил ошибки коллеги.

Российская певица надеется, что найдет такого же специалиста, как у бывшей жены Брюса Уиллиса. Своими планами Дакота поделилась в личном блоге в соцсетях.

«Успокаивает только кейс Деми Мур. Помните, как ей лицо запороли пару лет назад? Ей исправил один крутой хирург из Нью-Йорка, моя подруга у него делала. Есть шанс, что и мне исправят, у меня не так жестко», — заявила Рита.

Выпускница «Фабрики звезд-7» в 2024 году решилась на пластику по коррекции век, певица хотела «омолодить» взгляд. Дакота уверяла, что не собиралась делать «лисьи глазки», как у Виктории Бони, Даны Борисовой или Айзы, однако результат ее разочаровал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Рита Дакота выпустила новую песню о любви к себе — и тут же столкнулась с волной критики. Пользователи сети обвинили певицу в лицемерии: мол, зачем петь о принятии, если сама недавно легла под нож хирурга?