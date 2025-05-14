«У нас нет легальных рамок»: Макрон о конфискации российских активов

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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Французский лидер напомнил, что Брюссель отправляет Киеву доходы от их размещения.

Замороженные активы РФ нельзя изъять из-за того, что отсутствует правовой базы. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«Сегодня у нас нет легальных рамок, чтобы это сделать», — заявил он в интервью телеканалу TF1.

Также Макрон отметил, что Европа использует доходы от замороженных активов РФ для финансирования Киева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что действия президента Франции Эммануэля Макрона на международной арене напоминают подготовку к войне, считает Марин Ле Пен, лидер французской партии «Национальное объединение». Она высказала свое мнение в эфире телеканала BFMTV 11 мая.

Ле Пен отметила, что Макрон не раз заявлял о том, что у него есть план урегулирования ситуации на Украине, однако пока его попытки не увенчались успехом.