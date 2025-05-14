Фото, видео: www.globallookpress.com/Jens BÃttner

В Киеве выпустили памятку по «правильному» голосованию.

Это самый больной вопрос для Киева, который под видом защиты своей независимости готов отказываться даже от своих ближайших союзников. Вот, например, сегодня, в день первого полуфинала Евровидения, музыкального конкурса, где соседи голосуют за соседей, а выигрывают бородатые «женщины», украинцы опубликовали памятку, за кого точно нельзя голосовать. Так вот там есть Эстония, так как исполнитель выступает за мир и рассказывает, как хорошо было в СССР. Хотя, скорее это даже не памятка, а штамп, подтверждающий, что музыкальный конкурс к музыке уже не особо имеет отношение.