«Значимый регион»: как прошла рабочая поездка Дмитрия Патрушева в Мурманскую область

Фото: Пресс-служба Дмитрия Патрушева

Вице-премьер встретился с губернатором Андреем Чибисом.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев в рамках рабочей поездки провел встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Главной темой их беседы стало развитие регионального рыбохозяйственного комплекса, а также вопросы экологии.

«Мурманская область — один из значимых регионов России по многим направлениям экономики. Субъект известен своими залежами полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Развита горнорудная промышленность, в частности добыча и обогащение сырья для производства фосфорных удобрений. Заметную роль играют металлургия, транспортный комплекс, а также туризм», — отметил Дмитрий Патрушев.

Регион также играет значимую роль в области рыболовства, отметил Патрушев. По его словам, для привлечения инвестиций в эту отрасль был запущен специальный механизм инвестиционных квот — так называемые «квоты под киль». За время его реализации для работы в регионе уже построены восемь заводов и шесть судов. Одно из них — «Капитан Соколов» — Дмитрий Патрушев увидел его лично во время поездки.

Говоря о природоохранной сфере, вице-премьер отметил, что за последние шесть лет реализации национального проекта «Экология» региону выделили более 2,7 миллиарда рублей. Мурманская область участвовала в мероприятиях трех федеральных проектов: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов» и «Чистая страна». В рамках последнего, в том числе, проходила рекультивация одной из самых крупных за полярным кругом городских свалок, которая находилась в черте города и негативно влияла на качество жизни людей. В ходе рабочей поездки Дмитрий Патрушев вместе с руководством Минприроды России и Росприроднадзора проверил результат рекультивации объекта.

Патрушев и Чибис обсудили участие Мурманской области в новом национальном проекте «Экологическое благополучие». В регионе запланирована реализация мероприятий федеральных проектов «Экономика замкнутого цикла», «Вода России» и «Сохранение лесов».