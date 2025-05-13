НМГ наградили призом «За вклад в развитие социально значимого контента» на XII Премии АПКиТ
Баланова: медиа и контент должны менять жизнь людей к лучшему
Фото, видео: 5-tv.ru
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Приз получила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
На премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Национальная Медиа Группа удостоилась специальной награды — за вклад в создание социально значимого контента. Торжественная церемония проходит в Москве.
«Медиа должны не только информировать и развлекать, но и менять жизнь к лучшему. И делаем большое количество и благотворительных, и социальных проектов», — подчеркнула генеральный директор холдинга Светлана Баланова.
Советский и российский режиссер Сергей Сельянов, который объявлял со сцены номинантов, обратил внимание на то, какое уважение вызывают проекты, работающие с темой милосердия.
Светлана Баланова также отметила, что за годы работы в благотворительной и социальной среде сборы НМГ приближаются к 10 миллиардам рублей. Также гендиректор НМГ отдельно выразила слова благодарности руководителю направления корпоративной социальной ответственности Марии Залуниной.
В прошлом году Национальная Медиа Группа стала абсолютным лидером премии АПКиТ. В этом — рассчитывает как минимум повторить успех.
Ранее 5-tv.ru писал, что Баланова оценила роль телевидения в современных реалиях.