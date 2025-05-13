Во Франции стартует 78-й Каннский кинофестиваль

Фото, видео: 5-tv.ru

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В конкурсе участвуют 22 фильма, а строгие правила на красной дорожке не допускают откровенных нарядов и кроссовок.

Одно из главных кинособытий мира — Каннский фестиваль — стартует этим вечером во Франции. На Лазурном берегу уже собрались знаменитые гости.

Зрителям обещают немало сюрпризов. В основном конкурсе 22 фильма. Его жюри возглавляет французская актриса Жюльетт Бинош. Компанию ей составит в том числе американская киноактриса, режиссер и продюсер Холли Берри.

В этот раз для участников — новые правила. После скандала, который разразился на «Оскаре», на красной дорожке в Каннах под строгим запретом откровенные наряды. Также в черном списке шлейфы и кроссовки. Одним из самых ярких моментов сегодня станет вручение почетной «Золотой пальмовой ветви». Ее из рук Леонардо Ди Каприо получит Роберт Де Ниро.