Карлсон, который живет на кондиционере: голый мужчина пролетел несколько этажей и приземлился к соседям
Голый мужчина пролетел несколько этажей и приземлился на соседский кондиционер
Фото, видео: 5-tv.ru
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Драма произошла в Красногорске.
В подмосковном Красногорске голый мужчина выпал из окна и приземлился прямо на кондиционер, светя гениталиями перед всеми. Как так получилось, 5-tv.ru выяснил у соседки, обнаружившей нежданного гостя.
Как рассказала жительница ЖК, где произошел этот инцидент, мужчина был гостем у их соседки сверху. Из ее квартиры доносилась громкая музыка до самого утра.
Как отмечает очевидец, подобные громкие гулянки с любовниками происходят уже не в первый раз там. Долгое время соседи старались не замечать происходящее, но этот случай стал последней каплей для всех.
«Я так поняла, он начал ее склонять к половому акту. Она начала кричать, что ее там убивают, насилуют. Мой молодой человек поднялся наверх и начал стучать и говорить, что сейчас вызовет полицию», — рассказывает очевидец.
Мужчина, находившийся той в квартире, до этого ударил свою спутницу и, судя по всему, испугался уголовной ответственности, так как она может снять побои. Кроме того, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
«Скорее всего, он еще был под наркотическими веществами», — добавляет очевидец.
Когда его застали врасплох, мужчина решил скрыться, но упал в корзину, где находится кондиционер, на два этажа ниже. Приземлился он на седьмом этаже у квартиры, которая принадлежит пожилой паре — слепому ветерану Великой Отечественной войны и его жене-инвалиду.
Фото, видео: 5-tv.ru
Тем временем, соседи продолжали стучать в дверь, так как беспокоились за женщину. Лишь позже девушка и ее молодой человек обнаружили мужчину в коробке для кондиционера, после чего сразу вызвали полицию, скорую помощь и сотрудников МЧС.
Как отметила очевидец, затаскивать мужчину внутрь их квартиры помогали трое спасателей и сосед. Все вокруг было измазано кровью и калом.
«Когда он летел, во-первых, у него произошла дефекация. Он обгадил все: кондиционер, окно, все в крови, в кале. Когда его затаскивали через нашу квартиру, он испачкал все, что можно нам. Кто нам моральный ущерб возместит и клининг?» — задается вопросом соседка.
Подруга пострадавшего не отрывала дверь полиции и никак не выходила на связь. По словам соседки, она просто заперлась и легла спать, предварительно выкинув вещи горе-любовника на лестничную клетку.
В это время мужчина лежал голый в коридоре. Когда он пришел в себя, то стал угрожать всем присутствующим, что «устроит им».
«Его оттащили мой молодой человек и сотрудник скорой медицинской помощи. Они оттащили его на девятый этаж к дверям этой девушки. Думали, что дальше с ним будет разбираться полиция. Но нет, с ним никто не разбирался. Я накинула на него пеленку, потому что все гениталии были напоказ. Там дети ходят, там взрослые. Почему все это должны смотреть?» — возмущается соседка.
В отделение мужчину увезли лишь со второго раза. Пока что больше ничего неизвестно о его судьбе. На соседку, в свою очередь, соседи собираются подавать коллективную жалобу.
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