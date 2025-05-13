Карлсон, который живет на кондиционере: голый мужчина пролетел несколько этажей и приземлился к соседям

Фото, видео: 5-tv.ru

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Драма произошла в Красногорске.

В подмосковном Красногорске голый мужчина выпал из окна и приземлился прямо на кондиционер, светя гениталиями перед всеми. Как так получилось, 5-tv.ru выяснил у соседки, обнаружившей нежданного гостя.

Как рассказала жительница ЖК, где произошел этот инцидент, мужчина был гостем у их соседки сверху. Из ее квартиры доносилась громкая музыка до самого утра.

Как отмечает очевидец, подобные громкие гулянки с любовниками происходят уже не в первый раз там. Долгое время соседи старались не замечать происходящее, но этот случай стал последней каплей для всех.

«Я так поняла, он начал ее склонять к половому акту. Она начала кричать, что ее там убивают, насилуют. Мой молодой человек поднялся наверх и начал стучать и говорить, что сейчас вызовет полицию», — рассказывает очевидец.

Мужчина, находившийся той в квартире, до этого ударил свою спутницу и, судя по всему, испугался уголовной ответственности, так как она может снять побои. Кроме того, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

«Скорее всего, он еще был под наркотическими веществами», — добавляет очевидец.

Когда его застали врасплох, мужчина решил скрыться, но упал в корзину, где находится кондиционер, на два этажа ниже. Приземлился он на седьмом этаже у квартиры, которая принадлежит пожилой паре — слепому ветерану Великой Отечественной войны и его жене-инвалиду.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тем временем, соседи продолжали стучать в дверь, так как беспокоились за женщину. Лишь позже девушка и ее молодой человек обнаружили мужчину в коробке для кондиционера, после чего сразу вызвали полицию, скорую помощь и сотрудников МЧС.

Как отметила очевидец, затаскивать мужчину внутрь их квартиры помогали трое спасателей и сосед. Все вокруг было измазано кровью и калом.

«Когда он летел, во-первых, у него произошла дефекация. Он обгадил все: кондиционер, окно, все в крови, в кале. Когда его затаскивали через нашу квартиру, он испачкал все, что можно нам. Кто нам моральный ущерб возместит и клининг?» — задается вопросом соседка.

Подруга пострадавшего не отрывала дверь полиции и никак не выходила на связь. По словам соседки, она просто заперлась и легла спать, предварительно выкинув вещи горе-любовника на лестничную клетку.

В это время мужчина лежал голый в коридоре. Когда он пришел в себя, то стал угрожать всем присутствующим, что «устроит им».

«Его оттащили мой молодой человек и сотрудник скорой медицинской помощи. Они оттащили его на девятый этаж к дверям этой девушки. Думали, что дальше с ним будет разбираться полиция. Но нет, с ним никто не разбирался. Я накинула на него пеленку, потому что все гениталии были напоказ. Там дети ходят, там взрослые. Почему все это должны смотреть?» — возмущается соседка.

В отделение мужчину увезли лишь со второго раза. Пока что больше ничего неизвестно о его судьбе. На соседку, в свою очередь, соседи собираются подавать коллективную жалобу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хирурги спасли лицо мальчика, которого переехал трактор. В результате инцидента ребенок получил скальпированные раны и переломы, а также лишился трети всей кожи головы.