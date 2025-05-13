Путин рассказал о желании крупных зарубежных компаний вернуться на рынок РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Однако извинений ушедшего из страны бизнеса, который критиковал Россию, недостаточно.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что крупные зарубежные компании обращаются к нему с просьбами снова пустить их на российский рынок.

«Выгодно нам, чтобы та или иная компания пришла, — значит ее надо пускать. Не выгодно — надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть. И среди этой тысячи причин 999 будут точно соответствовать требованиям ВТО», — подчеркнул глава государства во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

Путин также отметил, что многие компании, уходя из страны, позволяли себе критику в адрес России. Простых лишь извинений от них будет недостаточно. Власти РФ сейчас будут внимательно отслеживать, как вели себя уходившие из страны бренды. Были и те, обратил он, кто покидал наш рынок «со слезами».

Президент заключил, что отечественным предпринимателям удалось многого добиться. Некоторые продукты стал превосходить по качеству импортные.