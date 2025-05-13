«Фактически 250 дней полета»: когда люди смогут летать на Марс

Фото: 5-tv.ru

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Сможет ли человеческий организм справиться с такими нагрузками?

Человеческий организм может не выдержать полет к Марсу из-за тяжелых заряженных частиц в открытом космосе. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в беседе с ТАСС.

По словам Красильникова, у пилотируемой космонавтики есть будущее: Россия, Китай и США имеют программы по освоению Луны.

«Сейчас Илон Маск продвигает программу ускоренного освоения Марса. Это более серьезная задача, потому что он намного дальше находится, чем Луна. Фактически (до Марса. — Прим. ред.) 250 дней полета при второй космической скорости. И там факторы воздействия на (здоровье. — Прим. ред.) намного серьезнее», — рассказал Красильников.

Серьезные факторы воздействия на здоровье — это тяжелые заряженные частицы, добавил Красильников. До сих пор нет точной информации о том, какое влияние они оказывают на организм. Вероятно, крайне разрушительное, потому что в РАН не уверены, что человек сможет выдержать его в течение 250 дней.

«Мы плохо знаем, как они воздействуют на человеческий организм. И этот полет до сих пор у нас вызывает вопросы, сможет ли человеческий организм выдержать тяжелые заряженные частицы в открытом космосе», — заключил глава РАН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что советский аппарат «Космос-482» сошел с орбиты и упал в Индийский океан.