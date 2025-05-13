Напавший на корреспондента телеканала 78 оказался бывшим работником УФСИН

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Во время допроса в Следственном комитете подозреваемому внезапно стало плохо.

Мужчина, который напал на корреспондента телеканала «78» — бывший сотрудник Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН). Об этом стало известно коллегам пострадавшей.

Нападавшего зовут Юлий Жидков. В 1990-е годы он работал фельдшером в «Крестах». Уволившись, начал пробовать себя в бизнесе — открывал и закрывал различные ИП. Сейчас его очередная фирма занимается разработкой микроскопов.

После случившегося с мужчиной провели беседу сотрудники МВД по Невскому району. Следующий этап — допрос в Следственном комитете. Там Юлий почувствовал себя плохо, а потому отправился в госпиталь для ветеранов войны, в стенах которого находится и сейчас.

Состояние 18-летнего парня, у которого в руках взорвалась петарда, стабилизировано, он переведен из реанимации в травматологическое отделение Известно, что пиротехнику пострадавший приобрел зимой на Апраксином рынке. Юноша не только взрывал петарды, но и изготавливал их самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что корреспонденту телеканала «78» начали поступать угрозы после нападения. Сообщения поступают со страниц, владельцы которых имеют украинские сим-карты.