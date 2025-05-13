В Ленобласти возбудили дело после смерти трехлетней девочки из-за картошки фри
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Прокуратура Ленинградской области/prok_lenobl; 5-tv.ru
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В ходе прокурорской проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
В Ленинградской области возбудили дело по факту гибели трехлетней девочки после посещения кафе в Лодейном Поле. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами «б, в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
После этого, по поручению области, Лодейнопольский городской прокурор Алексей Демин поехал в это заведение общепита с проверкой.
В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает Демин. В частности, выяснилось, что в кафе нет технологических карт приготовления блюд, отсутствуют документы на закупаемую продукцию, а также нарушены условия хранения продукции.
Кроме того, у сотрудников кафе нет санитарных книжек.
«В целях устранения нарушений надзорным ведомством будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования. Надзорные мероприятия продолжаются», — заключил городской прокурор.
По данным СК, 9 мая 2025 года трехлетняя девочка отравилась картофелем фри в заведении в Лодейном Поле. Позже ребенок умер в медицинском учреждении. Деятельность общепита в данный момент приостановлена. Выясняются все обстоятельства преступления.
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