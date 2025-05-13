В одном из районов Бурятии объявили чрезвычайный класс пожарной опасности
МЧС: чрезвычайный класс пожарной опасности объявили в Хоринском районе Бурятии
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Алферов
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Спасатели просят жителей не рисковать и не разжигать костры — при таком ветре огонь распространяется стремительно, а потушить его крайне сложно.
В Хоринском районе республики Бурятии объявлен чрезвычайный класс пожарной опасности с 13 до 15 мая. Основание — резкое усиление ветра, который, по данным Бурятского гидрометцентра, с 14 по 16 мая может достигать 20 м/с. Об этом сообщил региональный глава МЧС.
На фоне лесных возгораний в регионе уже введен режим чрезвычайной ситуации. Власти напоминают: действует особый противопожарный режим. Это значит — никаких костров, сжигания мусора и прочих источников открытого огня на любых территориях. Даже на даче.
Спасатели просят жителей не рисковать — при таком ветре огонь распространяется стремительно, а потушить его крайне сложно. Нарушение запретов может обернуться не только штрафом, но и реальной угрозой жизням и имуществу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что лесные пожары охватили огромные территории в Амурской области — горят тысячи деревьев, а дороги погружаются в едкий дым. Видимость на некоторых участках — почти нулевая, автомобилисты буквально продвигаются вслепую сквозь плотную гарь и жар.