Роскошные букеты и автографы: МакSим устроила медработникам незабываемый день

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; Telegram/Московская медицина/dzdmos; 5-tv.ru

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Когда-то сотрудники больницы помогли артистке победить коронавирус.

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, поздравила медицинских работников Городской клинической больницы № 52 с их профессиональным праздником. Об этом сообщил Telegram-канал Департамента здравоохранения Москвы.

«Певица МакSим лично поздравила медицинских работников ГКБ № 52 с их профессиональным праздником, подарив им незабываемый день!» — сказано в сообщении.

Звезда вручила медицинским сотрудникам роскошные букеты и автографы, а затем — сфотографировалась со всеми желающими. В стенах больницы МакSим встретилась также с медсестрами, которые когда-то помогли ей победить коронавирус. Праздник прошел в уютной обстановке, наполненной вдохновением и теплом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живет МакSим после отказа от алкоголя. Звезда исключила из жизни пагубную привычку полтора года назад. Это был непростой путь, певице пришлось обратиться в реабилитационный центр и признать проблему перед своей аудиторией.

Сегодня поклонники рады за МакSим, а эксперты предупреждают: всегда есть риск вернуться к зависимости, если не снизить количество стресса и переживаний в жизни.