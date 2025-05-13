Французский суд признал Жерара Депардье виновным по делу о домогательствах

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Инциденты случились на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году.

Французский суд признал актера Жерара Депардье виновным по делу о сексуальных домогательствах в адрес двух женщин. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.

Инциденты случились на съемках фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Пострадавшими признаны две женщины в возрасте 34 и 54 лет. Одна из них — декоратор, а другая — ассистент режиссера картины.

Парижская прокуратура запросила Депардье 18 месяцев условного срока, а также штраф в размере 20 тысяч евро. Кроме того, обвинение требовало назначить актеру принудительное психологическое лечение, а затем внести его в международный реестр сексуальных преступников.

В апреле 2024 года артиста арестовали в Париже, но позже освободили, назначив судебное заседание на октябрь. Осенью оно не состоялось из-за болезни Депардье. А в 2025 году актер стал фигурантом дела о налоговом мошенничестве, его обвинили в отмывании денег в особо крупном размере, а также в уклонении от уплаты государству налогов.

Однако, президент страны Эммануэль Макрон заступился за Жерара Депардье. Он отметил, что актером гордится вся Франция.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в суде актер не стал скрывать, что действительно распускал руки. Но ни о каком домогательстве даже мыслей не было. Западная пресса устроила настоящую травлю Депардье и еще до решения суда вынесла актеру приговор.