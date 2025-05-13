Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Нины Гребешковой

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

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Президент отметил, что в сердцах родных, друзей и почитателей творчества Гребешковой сохранится добрая память о ней.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы Нины Гребешковой. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Ее большой творческий путь был наполнен яркими, запоминающимися ролями, вошедшими в историю отечественного кинематографа», — заявил президент.

Путин отметил, что Гребешкова была талантливой и обаятельной актрисой, которую любили многие поколения зрителей, а добрая память о ней останется в сердцах как близких, так и поклонников.

Вечером 12 мая стало известно, что на 95-м году ушла из жизни актриса, которую любили многие поколения, вдова режиссера Леонида Гайдая — заслуженная артистка России Нина Гребешкова. За свою карьеру она сыграла больше 130 ролей. Похоронят ее на Кунцевском кладбище. В последний путь ее проводят 14 мая.

Гребешкова сыграла в более чем 80 кинокартинах — 5-tv.ru рассказал о ее самых выдающихся ролях.