«У нас начальство»: Пригожин и Пресняков рассказали о своих женах

Иосиф Пригожин и Владимир Пресняков во всем соглашаются со своими женами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Звездные мужья рассказали, как решают споры в семье.

Музыкант Владимир Пресняков назвал свою супругу певицу Наталья Подольскую главной в семье. Продюсер Иосиф Пригожин разделил его точку зрения, однако добавил, что он, хоть и соглашается во всем со своей женой, все же считает правым себя.

Звезды встретились в эфире шоу на федеральном канале. Телеведущий Владимир Маркони задал им вопрос о спорах в семье.

«У нас начальство — вот!» — сказал Пресняков, указывая на Подольскую.

Пригожин заявил, что решает споры схожим методом — уступает певице Валерии. Для него гармония в семье важнее, чем собственная правота.

«Я прав всегда, но соглашаюсь всегда с Валерией», — отметил Пригожин.

Эти пары — пример для многих. Между звездными супругами с годами укрепляется не только любовь, но и взаимоуважение. Они избегают скандалов внутри семьи и за ее пределами, не дают поводов для пересудов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что случилось с певицей Валерией во время отпуска в Дубае. Неприятный инцидент прервал отпуск артистки на пляже.