Сезонная красота: жители России увидели «цветочную» Луну

Фото, видео: 5-tv.ru

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Такое название она получила из-за активного сезона цветения растений.

Этой ночью над российскими регионами взошла «цветочная» Луна.

В Москве и Петербурге, несмотря на обещанные дожди, небо было ясным, что позволило жителям насладиться видом оранжево-красного спутника Земли. Необычный цвет и яркое свечение он приобрел из-за преломления света. А потому казался особенно большим. Хотя в реальности все было как раз наоборот. Луна сейчас близка к своему апогею: то есть находится максимально далеко от нашей планеты.