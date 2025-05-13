Саперы продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов в Курской области

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ВСУ заминировали дома, дороги и участки кустарными взрывными устройствами. Проверка одного поселка занимает несколько суток.

На освобожденной от врага территории Курской области сейчас работают подразделения саперов. Метр за метром они разминируют населенные пункты приграничья, где еще недавно шли ожесточенные бои. Какие ловушки оставляют после себя украинские боевики и когда мирные жители смогут вернуться в свои дома — в репортаже военного корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

«Очищенные от мин дома саперы помечают надписями. Здесь уже прошлись бойцы», — показал военкор.

Впереди саперы 92-го полка. Их задача — проверить каждый участок разрушенного поселка. Вдоль дороги встречаются арсеналы Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенные боевиками во время массового отступления.

«Саперы находят ящики со снарядами от миномета, здесь же ВОГи (боеприпасы для гранатометов — Прим. ред.). Все это боевики бросили, убежали», — продемонстрировал Тимашев.

С виду снаряды целые и могли бы послужить нашим бойцам, но использовать такие трофеи уже нельзя.

«Противник, может быть, какие-то манипуляции произвел с данными минами. И если бы наши бойцы взяли бы их, то в стволе миномета они могли бы сдетонировать», — объяснил сапер с позывным «Химера».

Еще пару месяцев назад здесь гремели ожесточенные бои. Каждый дом боевики ВСУ оборудовали под огневую точку, запасов натовского вооружения хватило бы на целую роту.

«Очень много боеприпасов остается, неразорвавшихся снарядов, мин. От этого может пострадать мирное население, в том числе и дети. У меня у самого двое детей», — рассказал сапер подразделения «БАРС-И» с позывным Енот.

Для него это уже вторая командировка. До этого он разминировал окрестности города Счастье в Луганской Народной Республике. Теперь в составе инженерного подразделения «БАРС» прочесывает села в Курской области.

Взрывчаткой и минами усеян каждый огород. Самый эффективный способ разминирования — подрыв мины тротиловой шашкой. Таким образом, в Курской области проверены и очищены около 20 населенных пунктов.

«Много иностранных, натовских мин, противотанковых, противопехотных. Большое количество сбросов. Сбросы все по номенклатуре не проходят. Это все кустарного производства. Это все они герметично упаковывают, и непонятно, что внутри находится — и осколки, и все что угодно. Находили даже запчасти от мясорубок», — рассказал командир отряда саперов с позывным «Катана».

Один из таких самопалов был найден во дворе дома. Наспех замотанное изолентой взрывное устройство боевики начинили всем, что нашли в местном гараже. Саперы специально закладывают усиленный заряд, чтобы все осколки ушли в землю. Взрыв будет мощный, поэтому отойти нужно подальше.

Следом за саперами в поселок заедут коммунальные службы и уже потом мирные жители. Поэтому бойцы предпочитают не торопиться, проверяя каждые сто метров по несколько часов. Цена ошибки сапера слишком велика.