Хаотичный рынок: число нелегальных автобусных перевозчиков превысило 30%

Фото, видео: Вадим Ахметов/ТАСС; 5-tv.ru

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Минтранс модернизирует систему оценки транспортных компаний.

Минтранс ужесточит контроль за автобусными перевозчиками. Как выяснили «Известия», каждая третья компания на российском рынке работает нелегально.

Проблема особенно актуальна на юге страны и в регионах Сибири. У таких перевозчиков нет страховок, они недобросовестно платят налоги и нарушают условия труда водителей.

Есть вопросы и к тех-состоянию самих автобусов. Чтобы убрать нелегалов с рынка, Минтранс доработает цифровую систему оценки перевозчиков. В единый реестр добавят номера автобусов и маршрутов, информацию о лицензиях, страховках, а также данные трекеров, которые отслеживают передвижение транспорта. Все это позволит эффективнее выявлять нарушителей.